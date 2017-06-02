فتاة تهب نفسها لـ«سلمان العودة» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشر الدكتور سلمان العودة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بـ ” تويتر ” ، طلب فتاة وتدعى ” هياء العبدلله ” ، أرسلت له عبر وسم ” مع سلمان ” قائلةً: ” تزوجني يا شيخ وهبتك نفسي ” .

رد الشيخ سلمان العودة على الفتاة مبدياً سعادته باسمها وداعياً الله لها أن يرزقها شاباً صالحاً للزواج منها، قائلاً لها:” أما اسمك فأشهد أنه حبيب إلى قلبي.. اللهم زوجها شاباً صالحاً يخاف الله فيها ويسعدها “.

وتفاعل متابعو العودة والفتاة مع التغريدتين بردود طريفة، حيث عبرت بعض الفتيات عن إعجابهن بتصرفها متمنيات أن يقبل طلبها، كما غرد آخرون طالبين من العودة تزويجها إياهم، بينما عبر فريق ثالث عن استيائهم واستغرابهم من تصرف الفتاة.