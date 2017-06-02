ماكرون: ترامب ارتكب خطأً تاريخياً بالانسحاب من اتفاق المناخ - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علماء المناخ ورجال الأعمال الأمريكيين المحبطين للمجئ إلى فرنسا والعمل فيها.

وقال أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأً تاريخياً بانسحابه من اتفاق باريس للمناخ.

ووجه ماكرون خطابه للمدافعين عن المناخ، قائلا: ” لنجعل كوكبنا عظيما مجددا ” ، مقتبسا الشعار الذى استخدمه ترامب خلال حملته الانتخابية.

وعبر ماكرون في خطاب تليفزيوني عن احترامه لقرار ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس، لكنه قال ” أعتقد انه خطأ حقيقى بحق الولايات المتحدة وكوكبنا معا “.

وأضاف ” التغير المناخى واحد من المواضيع الرئيسية فى زمننا، وقد بدأ فعليا بتغيير حياتنا اليومية، وتابع ” كل واحد منا يتأثر، واذا لم نفعل شيئا فان اطفالنا سوف يشهدون عالما خطيرا من الهجرات والحروب والشحّ، وهو ليس العالم الذى نريده لأنفسنا، وليس العالم الذى نريده لأطفالنا، وليس المستقبل الذى نريده لعالمنا “.

وتطرق إلى فكرة ترامب حول تعديل اتفاق عام 2015، قائلا ” لن نعيد التفاوض بأى شكل من الأشكال على اتفاق يكون أقل طموحا ” من الاتفاق الموجود حاليا.

وشدد ” أنا أعيد التأكيد بشكل واضح ان لا عودة عن اتفاق باريس، وسوف يتم تنفيذه ليس فقط من قبل فرنسا بل أيضا من قبل كل الدول الأخرى “.

وقال ” الى كل العلماء والمهندسين ورجال الأعمال والمواطنين الملتزمين الذين خاب أملهم من قرار رئيس الولايات المتحدة، أريد ان اقول انهم سيجدون فى فرنسا موطنا ثانيا “.

وأستطرد ” أدعوهم، تعالوا واعملوا هنا معنا، لنعمل معا على حلول ملموسة لمناخنا وبيئتنا، وأشار ماكرون الى انه سوف يتحرك بسرعة لوضع ” استراتيجية مشتركة لاطلاق مبادرات جديدة ” مع شركاء فرنسا.

وتعهد ” سوف ننجح لأننا ملتزمون بالكامل، ولأنه مهما كنا او كان المكان الذى نعيش فيه، نحن نتشارك المسؤوليات نفسها، لنجعل كوكبنا عظيما مجددا “، مستخدما شعار ترامب الانتخابى ” اجعل أميركا عظيمة مجددا “.