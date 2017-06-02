بالفيديو.. أُردنية قدمت للبنان لتحسين مظهرها فلاقت حتفها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدمت الى لبنان بهدف تحسين مظهرها عبر إجراء عملية شفط دهون فلقيت الراحة الأبدية بعد ان تسببت العملية في مضاعفات ادت الى وفاتها.

وفي التفاصيل، فإن عملية شفط دهون لشابة أردنية تبلغ من العمر 28 عاما لم تمر على خير فنتجت عنها مضاعفات تسببت في تشمع في كبد الشابة نقلت اثره الى مستشفى سيدة لبنان في جونية ولكنها وصلت متوفاة.

وفور شيوع الخبر تحركت وزارة الصحة العامة في اتجاه مستشفى نادر صعب وأمرت بوقف أي عمل فيه بأمر من وزير الصحة غسان حاصباني في انتظار انتهاء تحقيق العناية الطبية في القضية.