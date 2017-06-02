بالفيديو.. شاب يُهاجم اللبنانيين ويصفهم بالعنصريين و الإتجار بالبشر - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، تسجيل فيديو لشاب يهاجم فيه عاجي الجالية اللبنانية في ساحل العاج.

وفي التفاصيل أنّ الشاب يبدأ بالتعريف عن نفسه ويؤكد أنّ الفيديو الذي صورّه بمثابة رسالة للبنانيين في أفريقيا عموماً وساحل العاج خصوصاً وللبنانيين في بلدهم، محذّراً الأفارقة من اللبنانيين الفارين من الحرب الذين يأتون إلى بلادهم للعمل فيها.

ويمكن سماع الشاب في الفيديو وهو يهدد اللبنانيين قائلاً إنّه سيتم حشد الشباب الأفارقة في بلادهم للاعتداء على أعمالهم وشركاتهم وسياراتهم ومنازلهم.

كما وتطرّق الشاب العاجي في الفيديو إلى ما أسماه ظاهرة الإتجار بالبشر، لافتاً إلى أنّ الأفارقة يهربون من الظروف المادية الصعبة للعمل في لبنان حيث تتم مصادرة جوازات سفرهم وإجبارهم على العمل على مدار الساعة ويتعرّضون لاعتداءات جنسية، في ظل تواطؤ السلطات في بلادهم.

في هذا السياق، استنكر الشاب عدم منح الأفارقة الجنسية اللبنانية في الوقت الذي يحصل فيه اللبنانيون على الجنسية العاجية ويعيشون في منازل فخمة ويقودون السيارات الفارهة.

إلى ذلك، زعم الشاب أنّ اللبنانيين لا يسددون الضرائب ويدفعون مرتبات وضيعة للعاجيين، مؤكداً أنّه لا يمكن لمواطنيه أن يكونوا عبيداً في بلادهم، ومحذراً العاجيات من مواعدة اللبنانيين.

الشاب الذي عرض تسجيلي فيديو يظهر الأول تعرّض عاملة منزلية أفريقية للضرب والثاني عملية اعتداء جنسي على أخرى، وصف اللبنانيين بالعنصريين وحذّرهم من قطع العلاقات مع بلدهم ومن معاملتهم بالمثل، قائلاً: “لا يمكن لأقدام اللبنانيين أن تطا في أراضينا في ساحل العاج وفي أفريقيا”.