بالفيديو.. أمريكية تسمع صوت ضربات قلب ابنها للمرة الأولى بعد وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو عاطفي تظهر فيه سيدة أمريكية، وهي تستمع إلى نبضات قلب ابنها المتوفى للمرة الأولى في صدر رجل تم نقل القلب إليه لإنقاذ حياته.

وفي بداية الفيديو تظهر المرأة وهي تضع سماعة طبية على صدر الرجل الذي صادف أنه يحمل نفس اسم ابنها المتوفى (كريغ)، وراحت في البداية تبتسم وهي على وشك الاستماع لنبضات قلب ابنها، لكنها سرعان ما أجهشت بالبكاء، بعد أن سمعت قلبه ينبض من جديد في صدر الرجل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي لحظات عاطفية مفعمة بالأحاسيس المتناقضة من الحزن والفرح، لم تتمكن الأم المكلومة من إخفاء مشاعرها، وفشلت في السيطرة على دموعها، قبل أن تسارع إلى احتضان كريغ الذي يحمل في صدره جزءاً من جسد ابنها لا يزال ينبض بالحياة.