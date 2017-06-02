بالصور.. انفجار بمستشفى الحائط بـ«حائل» نتيجة تسرب غاز ولا إصابات - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تعرضت مستشفى الحائط بمنطقة حائل لتسرب غاز مما تسبب بأضرار للمبنى.

وأخلت مديرية الشؤون الصحية من المرضى وقامت بنقلهم إلى بعض المستشفيات القريبة.

ونشرت مديرية الشؤون الصحية بحائل تغريدة عبر صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” تقول فيها: ” نطمئن الجميع بسلامة المرضى والعاملين بحمد الله، بعد الأضرار التي لحقت في مستشفى الحائط نتيجة تسرب للغاز وتم تحويل المنومين للمستشفيات القريبة “.

وأشارت أنباء إلى أن تسرب الغاز حدث نتيجة ماس كهربائي بإحدى غرف المستشفى مُتسبباً في انفجار نتج عنه انهيار السقف المستعار وتأثر النوافذ الزجاجية في المبنى.