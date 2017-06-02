نتيجة إعادة النظر بالقضية تتمسك بحكم القصاص على قاتل «فتاة السامر» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة العامة في جدة للمرة الثانية حكمها القاضي بالقتل قصاصاً على قاتل الفتاة المعروفة بـ ” فتاة السامر ” ، وبهذا تكون قد تمسكت بحكمها في المرة الأولى بعدما أعادت النظر في القضية مرة أخرى بناءً على قرار محكمة الاستئناف، ولم تشير إلى مصير عقوبة شقيق القاتل في الحكم الأول والتي كانت حبسه 5 سنوات.

وبررت المحكمة حكمها الأول بتوفر شروط القصاص بعدما ثبت لديها قيام المدان الأول بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً بتوجيه عدة ضربات لها تسببت في وفاتها، لافتةً إلى أنها لم تبت في مصير عقوبة شقيق القاتل، حسبما نقلت ” عكاظ ” وفق مصادر لها.

وترجع تفاصيل القضية إلى أن الجاني (30 عاماً) ويعمل موظفاً حكومياً في محافظة خليص٬ احتجز الضحية لمدة شهر في إحدى الاستراحات٬ ومن ثم قتلها عمداً بعد ضربها عدة ضربات٬ واستدعى شقيقه ليعاونه على رميها بأحد الشوارع بحي السامر بجدة.