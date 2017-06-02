عضوة بالشورى عن حادث القطيف: متى يزول طوق الارهاب عن عنق القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

عضوة بالشورى عن حادث القطيف: متى يزول طوق الارهاب عن عنق القطيف
نشرت عضو مجلس الشورى الكاتبة كوثر الأربش تغريدة على حسابها بموقع التواصل تويتر تعلق فيه على مقطع الفيديو الذي تم تداوله أمس الخميس؛ لانفجار سيارة وسط محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، متسائلة إلى متى سيبقى طوق الإرهاب قابضاً على عنق القطيف.
وقالت الأربش: ” إلى متى سيبقى طوق الارهاب قابضًا على عنق القطيف؟، متى يتمشى الناس آمنين إلى شؤونهم؟، اللهم احفظ البلد من شرهم وارشدهم الي طريق الصواب “.
وأظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من وسط القطيف، فيما أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية فجر اليوم ( الجمعة ) أنه بعدما تم رصد سيارة مسروقة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، قام رجال الأمن بإعطابها نتج عن ذلك اشتعال النيران فيها وانفجارها ومقتل شخصين كانا بداخلها.
عبدالله[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 36 دقيقة
في اوساط المتطرفين الشيعه في القطيف (ليس الكل متطرف هناك) ينظرون الى كوثر الاربش كإنسانه لا تمثلهم وانها عميله للدولة, بينما هي ومن يسير في نهجها تحاول انقاذ اهلها من التبعيه لايران.
الواحد منهم يتكلم عن الدولة السعودية وكأنها دولة عدوه ويتكلم عن ايران بكل حب واحترام. هؤلاء ليس لهم ولاء الى للولي الفقية في طهران.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1468 ] نشر منذ 34 دقيقة
صدقتي و ربنا يكون بعون جنودنا و يحفظهم