بيان أوروبي مشترك: نأسف لانسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم أوروبية(صدى):

أكدت برلين، وباريس، وروما، فى بيان مشترك، أن اتفاق المناخ لا يقبل إعادة التفاوض ،وأعربوا عن أسفهم لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ.

وقال الرئيس الفرنسى، ايمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالى، باولو جنتيلونى، فى بيان، ” مع الأسف، أخذنا علما بقرار الولايات المتحدة، الانسحاب من اتفاق باريس “.

وأضاف البيان ” نحن مقتنعون بشدة بأنه لا يمكن إعادة التفاوض حول الاتفاق ” ، وذلك بعدما أبدى الرئيس دونالد ترامب، رغبته فى التفاوض على اتفاق جديد أو إعادة التفاوض حول الاتفاق الراهن.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ، أمس الخميس، انسحاب الولايات المتحدة، من اتفاق باريس حول المناخ، الأمر الذى كان وعد به خلال حملته الانتخابية تحت شعار ” الدفاع عن الوظائف الأمريكية ” ، مضيفًا أن اتفاق باريس للمناخ، لا يصب فى صالح الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى، أن واشنطن، عازمة على التفاوض حول اتفاق جديد للمناخ، متابعًا “اعتبارا من اليوم، ستكف الولايات المتحدة، عن تنفيذ مضمون اتفاق باريس، ولن تلتزم القيود المالية والاقتصادية الشديدة التى يفرضها الاتفاق على بلادنا “.