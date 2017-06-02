واشنطن تفرض عقوبات ضد شركات روسية وموسكو تدرس الرد المناسب - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات ضد شركات روسية بزعم علاقتها ببرنامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية فى كوريا الشمالية.

وأعلن سيرجى ريباكوف، نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم الخميس، أن بلاده تدرس الرد المناسب على تلك العقوبات.

وقال ريباكوف، ” سوف نحدد ردنا على واشنطن، على أساس عدم دفع علاقاتنا مع الولايات المتحدة، إلى طريق مسدود مع العمل فى ذات الوقت على تحسينها ” ، حسبما نقلت قناة ” روسيا اليوم “.

وأضاف إن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل ” عقبة جديدة فى طريق استعادة العلاقات المفيدة للطرفين الأمريكى والروسى “.