صدى تكشف إعلاناً مزيفاً يتسبب في إزعاج مواطن - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تعرض مواطن لإزعاج غير مسبوق بعد نشر رقم جواله بإعلان توظيف مزيف تم نشره على برنامج «واتس آب»، وكان نص الإعلان كما جاء بالرسالة التي تضمنت رقم جواله :

” ياشباب، مساء الخير اذا تعرفو اي احد عنده شهادة مهنية سمكره وبويه ويبغى يشتغل في التقديرات في الرياض اعطوه رقمي، العمل باليومية والدخل من 300 إلى 600 ريال يوميا ،طبعا هي مو وظيفه حر نفسه يداوم ويقدر سيارات وياخذ فلوسه ويضرب الباب، جمعة وسبت اجازة، احنا نبغى نسعود التقديرات فزعتكم

كل المتقدمين اجانب ولا يوجد فيهم سعودي ” .

وجاءت النتيجة مزعجة جدا لصاحب الرقم فقد وردت مئات الاتصالات على رقم جواله وكذلك مئات الرسائل للاستفسار عن تلك الوظيفة التي ليس لها أساس من الصحة.

وتحريا للصدق في نقل مثل هذه الرسائل تواصلت صحيفة صدى مع صاحب الرقم عبر الواتس آب للاستفسار عن صحة تلك الوظيفة وصحة تلك الرسالة .

حيث أكد انها غير صحيحة وليس له علاقة بتلك الرساله وردد قائلا «إنا لله وإنا إليه راجعون» .