الإرياني يشكر دور قيادة المملكة لدعم الإعلام اليمني - صحيفة صدى الالكترونية

الإرياني يشكر دور قيادة المملكة لدعم الإعلام اليمني
شكر معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني دعم السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية التي كان لها دورا كبيرا و لا يزال في إيصال وإبراز رسالة الحكومة الشرعية اليمنية للمجتمع الدولي.
كما أشاد الإرياني بدور التحالف العربي بقيادة السعودية لوقوفه ومساندته للشعب اليمني و الحكومة الشرعية، مضيفا إلى أن القيادة والشرعية والشعب اليمني لن ينسى، جرى هذا خلال لقاء له اليوم في مدينة الرياض بسفير الصين لدى اليمن، تيان تشي، .
وشدد السفير الصيني من جهته موقف حكومة بلاده الداعم لعملية السلام كضرورة أساسية لاستقرار اليمن واستعدادها تعزيز العلاقات الإعلامية و المعرفة المتبادلة بين اليمن والصين.
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