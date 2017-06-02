الإرياني يشكر دور قيادة المملكة لدعم الإعلام اليمني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

شكر معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني دعم السعودية بقيادة ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لوسائل الإعلام اليمنية ‏الرسمية والأهلية التي كان لها دورا كبيرا و لا يزال في إيصال وإبراز رسالة الحكومة الشرعية اليمنية للمجتمع الدولي.‏

كما أشاد الإرياني بدور التحالف العربي بقيادة السعودية ‏لوقوفه ومساندته للشعب اليمني و الحكومة الشرعية، مضيفا إلى أن القيادة والشرعية والشعب اليمني لن ينسى، جرى هذا خلال لقاء له اليوم في مدينة الرياض بسفير الصين لدى اليمن، تيان ‏تشي، .‏

وشدد السفير الصيني من جهته موقف حكومة بلاده الداعم لعملية السلام كضرورة أساسية ‏لاستقرار اليمن واستعدادها تعزيز العلاقات الإعلامية و المعرفة المتبادلة بين اليمن والصين.‏