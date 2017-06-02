مداهمة وإغلاق أكبر مصنع سوبيا بـ«أبو عريش» - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

داهمت فرق صحة البيئة التابعة لبلدية محافظة أبو عريش وبمساندة أمنية أحد الأحواش الخاصة في إحدى قرى المحافظة والذي حولته عماله مخالفة إلى أكبر مصنع للسوبيا في المحافظة ويتم في الحوش تصنيع شراب السوبيا بطريقة عشوائية بمكان خال من الاشتراطات الصحية وغير مرخص.

وتابع الإجراءات رئيس البلدية محمد بن مسفر القحطاني وبإشراف مباشر من مدير إدارة الخدمات الدكتور عبدالرحيم عطيه.

وتمت مصادرة واتلاف 750 لتر سوبيا في مراحل التجهيز و 2500 كيس سوبيا جاهز للتوزيع وعدد 13 ثلاجة وعدد 3 مظلات وعدد 13 كيس سكر.

وفي سياق متصل ضبطت الفرقة المسائية معمل لصنع شراب السوبيا لا تتوفر به الاشتراطات الصحية،مستعملين في ذلك أدوات غير صحية وغير نظيفة، وتم اتلاف 1182 لتر سوبيا.

وأعرب أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع عن شكره لجهود بلدية المحافظة ممثلة في قسم صحة البيئة وحرصهم على متابعة كل ما يتعلق ويمس صحة المواطن، ونوه الأمين الشايع من المواطنين عند ملاحظة اي مخالفات الابلاغ على الرقم 940.