جولة صدى بمراكز الضبط الأمني درع المعتمرين ضد المخالفين - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

يقف رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالشميسي بكل صبر وتفاني من اجل راحت وأمن المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ودرعا منيعا ضد كل مخالف ومتجاوز للنظام .

وفي جولة قامت بها «صدى» لمركز الضبط الامني بالشميسي راصدة الحركة الانسيابية والتنظيم المبذول في حركة المركبات والجهود التي تبذل من رجال أمن الطرق وعلى رأسهم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد عائض بن شريم .

كما طمأن العميدعايض بن شريم الجميع بأن الحركة على طرق منطقة مكة المكرمة باتجاه الحرم فيما يخص قوة أمن الطرق تسير وسط انسيابية وكثافة متوسطة خلال الخمسة أيام التي مضت من هذا الشهر فيما استعرض مهام القوة بصفة عامة وخلال موسم العمرة بصفة خاصة برصد المخالفات ومتجاوزي الأنظمة والتعليمات والسرعة والتجاوزات الخاطئة ومخالفي نظام الإقامه والعمل بالإضافة لتسهيل حركة مرور المركبات في المسارات المحددة وذلك بتكثيف الأفراد وبالتالي وصول المعتمرين إلى مكة بكل يسر وسهولة داعياً في رسالة لعموم قائدي المركبات بالإلتزام بالأنظمة والتعليمات.