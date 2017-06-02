ممرضة كندية تقتل 8 مسنين بجرعة زائدة من الأنسولين - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

كشفت ممرضة كندية، أمام المحكمة العليا فى أونتاريو،عن اعترافها بقتل 8 مسنين بإعطائهم جرعة زائدة من الإنسولين .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن الممرضة – اليزابيث فيتلاوفر – كشفت عن ارتكاب تلك الجرائم داخل مركز لرعاية المسنين، فى أونتاريو، خلال الفترة بين عامى 2007 و2014، وأن الضحايا تراوحت أعمارهم ما بين 75 عاما و96 عاما.

وكانت الممرضة القاتلة، سارعت بالاستقالة من العمل، بعد يوم واحد من بدء تحقيقات من جانب الشرطة الكندية فى حوادث القتل فى سبتمبر الماضى، حيث اعتقلتها الشرطة، فى أكتوبر المنصرم، لتواجه عدة تهم بالقتل، شملت 5 سيدات و3 رجال.