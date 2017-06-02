بالفيديو.. إخواني سابق يكشف مخططات التنظيم بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إخواني سابق يكشف مخططات التنظيم بالمملكة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا للفيديو يظهر فيه أحد المنشقين عن تنظيم الإخوان الإرهابي كاشفا فيه مخططات التنظيم لبث الأفكار السوداء داخل المملكة.
وتحدث صاحب المقطع عن الدول الداعمة للتنظيم وبعض المشاهير الذين يروجون لأفكار التنظيم، وكشف أيضا عن القنوات و الأذرع الإعلامية التي يقف من خلفها التنظيم.
وحذر من هجمة جديدة للتنظيم للانتقام والتغطية على فضائح قطر وتركيا «حسب قوله».
كما حذر التنظيم من أن شباب الوطن هم من سيقفون في وجهه.
عبر #سناب_الردع منشق عن #تنظيم_الاخوان_الإرهابي في #السعودية يكشف معلومات صادمة عن #الماكنة_الإعلامية_الاخوانية ومحاولاتهم في #اسقاط_الدولة. pic.twitter.com/yPVPDA173y
— الردع السعودي #2030 (@Qwt_Alrad3) June 1, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27455 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير على هذا التوضيح ,,,
,,, لقد افصحت واوضحت بارك الله فيك .. ياليت المغمومين ينكشف غطائهم الآن ,,,,
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2591 ] نشر منذ 49 دقيقة
كلام ممتاز
اثابك الله