بالفيديو.. إخواني سابق يكشف مخططات التنظيم بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا للفيديو يظهر فيه أحد المنشقين عن تنظيم الإخوان الإرهابي كاشفا فيه مخططات التنظيم لبث الأفكار السوداء داخل المملكة.

وتحدث صاحب المقطع عن الدول الداعمة للتنظيم وبعض المشاهير الذين يروجون لأفكار التنظيم، وكشف أيضا عن القنوات و الأذرع الإعلامية التي يقف من خلفها التنظيم.

وحذر من هجمة جديدة للتنظيم للانتقام والتغطية على فضائح قطر وتركيا «حسب قوله».

كما حذر التنظيم من أن شباب الوطن هم من سيقفون في وجهه.