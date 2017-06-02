النصر يسعى لجلب 3 محترفين أجانب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تسعى إدارة النصر لجلب ثلاثة لاعبين أجانب، «حسبما أفادت مصادر مطلعة»، حيث لن يبقى في صفوف النصر للموسم المقبل سوى البرازيلي «برونو اوفيني» الذي يشغل خانة الدفاع.

وأصبحت على مقربة من بيع بطاقة البارغوياني «فيكتور أيالا» الدولية لأحد الأندية المكسيكية الذي سبق وأن تقدم بطلب شراء بطاقته بالمجان .

ويبدو أن «ايفان» ستكون مخالصته سهلة، كونه متبقياً له سنة كاملة في العقد ولايمانع من التفاوض من أجل فك الارتباط ، في حين أن الكرواتي الآخر «مارين توماسوف» لايرتبط بأي عقد مع النصر بعد انتهاء إعارته من ناديه ريجكا نهاية الموسم.