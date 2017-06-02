شجار عنيف بين وافدين مصريين في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

وقعت مشاجرة عنيفة بين وافدين مصريين في الكويت، احدهما يعمل بائعا في بقالة والثاني يعمل مندوبا لدى احدى الشركات المتخصصة بالبيع على البقالات،بسبب خلاف على سعر سلعة.

وتعود التفاصيل الى وافدا يعمل في شركة تجارة عامة تقدم الى مخفر منطقة خيطان بالكويت وأكد تعرضه للضرب المبرح من قبل عامل بقالة، وقال المبلغ انه ذهب الى البقالة وإذ بالبائع يقوم بضربه بدعوى انه باعه سلعة بسعر مبالغ فيه.

وأرفق المبلغ والمجني عليه تقريرين طبيين بالإصابات التي لحقت بهما،اذ جاء في التقرير الخاص بالمبلغ وجود جرح قطعي بالرأس، سحجات بالرقبة واليد اليمنى، سحجات تحت العين اليمنى.

أما التقرير الطبي الخاص بالمدعى عليه فجاء فيه يعاني من جرح قطعي بفروة الرأس وتم عمل قطب جراحية، ويعاني من سحجات بالوجه والرقبة والصدر والظهر والساعد الايسر وكدمة بالإبهام الايمن – عظام – والفحص تبين وجود ألم بإصبع الابهام الايمن وبعد عمل اشعة على اليد تبين عدم وجود كسر او شرخ.