افتتاح معرض " مسيرة وفاء وعطاء للملك سلمان " - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

شهد افتتاح معرض ” مسيرة وفاء وعطاء للملك سلمان ” المصاحب لفعاليات ملتقى الشباب العاشر الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الثلاثاء الماضي، توافد العديد من الزوار.

ويقدم المعرض لزائريه فلماً تاريخياً يحكي مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ منذ نشأته، ثم إمارة الرياض وأعماله ولقاءاته السياسية و حياته مع إخوانه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ــ رحمهم الله ــ مروراً بولاية العهد حتى توليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة وخدماته للحرمين وصولا إلى قمم الرياض الثلاث .

ويتضمن المعرض المقام فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة صورا نادرة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وأبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – وأخرى مع قادة وزعماء العالم في عدد من المناسبات الدولية والمحلية المختلفة .