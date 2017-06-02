3 مليارات دولار غرامة لشركة برازيلية بسبب الرشوة - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

كشف المدعي العام البرازيلي أن شركة «جيه آند إف بارتيسباسوس» التي تمتلك حصة الأغلبية في «جيه بي إس» للحوم سوف تدفع غرامة 3.2 مليار دولار بسبب دورها في قضية فساد والتورط في دفع رشاوى لرجال سياسة ومفتشين صحيين على اللحوم في البلاد.

وأوضح المدعي العام أن الشركة وافقت على دفع الغرامة الباهظة بعد التوصل إلى تسوية سيتم إبرامها في غضون الأيام القليلة المقبلة على أن يتم الدفع بداية من ديسمبر/كانون الأول القادم مع فترة سماح تمتد لخمسة وعشرين عاما.