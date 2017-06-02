بالفيديو.. قصة كفاح مواطنة معاقة من مشروع صغير الى التصدير لمناطق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

دفعتها صعوبات الحياة المادية ومتطلبات أولادها المتزايدة لتفكر في مصدر رزق يعينها واسرتها على العيش.

انها المواطنة شعيع الشمري،احدى المستفيدات من الضمان الاجتماعي بحائل سابقاً، و اليوم صاحبة مشروع كبير يوزع طلبات المعجنات خارج حائل وفي أنحاء المملكة.

عن قصة كفاحها لكسب لقمة العيش، رغم معاناتها من إعاقة في إحدى قدميها منذ صغرها تقول شعيع تعلمت فنون طبخ المعجنات والكحك،بحثاً عن مصدر رزق يعينني واسرتي على العيش.

وأضافت في لقاء لها على ” الإخبارية ” ، أنها بدأت مشروعها الصغير بعمل 500 حبة من الكحك والمعجنات وتم عرضها في الأفران لبيعها وتقاسم الربح مع البائع.

كافحت في عملها حتى وصل إنتاجها إلى 40 ألف حبة وبدأت تتلقى طلبات لتوزيعها خارج حائل وفي أنحاء المملكة،ووظفت العديد من الفتيات لديها.