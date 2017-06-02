البحرين تدين التفجير الإرهابي في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

دانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع الخميس بسيارة محملة بالذخائر والمتفجرات في محافظة القطيف ، وأسفر عن مقتل إرهابيين، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً مع المملكة العربية ا وتضامنها في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأشادت الوزارة في بيان لها بجهود قوات الأمن في ردع الإرهابيين وصد الخارجين على القانون وترسيخ الأمن وبسط الاستقرار في جميع أنحاء المملكة، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، ومؤكدة ضرورة تكثيف التعاون الدولي وتضافر كافة الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.