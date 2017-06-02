بالفيديو .. فزعة مواطن تفاجأ بهروب خادمته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. فزعة مواطن تفاجأ بهروب خادمته
وثق شاب مقلب طريف فعله بوالده،حيث اوهمه بأن خادمته في طريقها للهرب من البيت.
و يظهر الفيديو الشاب وهو يدخل على والده المستلقي على سرير في حجرته،ليقول له الحق بالخادمة تريد ان تهرب.
و ما ان السمع الاب كلام ابنه حتى فزع الى الشارع ليلحق بالخادمة،فوجدها تترجلامامه محاولة الفرار من البيت.
و ما لبث ان انكشف المقلب بتعالي صيحات الشاب بالضحك ،وتفاجأ الأب بصديق لأبنه متنكر في زي نسائي،كشفه عن نفسه على اثر مطاردة ابو صديقه له.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27446 ] نشر منذ 54 دقيقة
خوش غبي هذا الولد ,,,
,,, لو انا في موقف الأب لاكسر خيزرانه على ظهره هو وخويه ,,,
,,, هذي دلاخه وسماجه من الولد ،، وشلون تفزع والدك بهذه الطريقة السمجه ؟؟
,,,,, هل تسمي هذا مزح ياعديم المعرفه ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 4679 ] نشر منذ 47 دقيقة
سخافة والمفروض يجلده
قلة ادب مع الوالد
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3450 ] نشر منذ 29 دقيقة
شباب السناب وش يطلع منهم غير قلة الأدب والثاني لابس لَبْس الحريم ويصور لعنة الله عليكم