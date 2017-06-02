بالفيديو .. فزعة مواطن تفاجأ بهروب خادمته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وثق شاب مقلب طريف فعله بوالده،حيث اوهمه بأن خادمته في طريقها للهرب من البيت.

و يظهر الفيديو الشاب وهو يدخل على والده المستلقي على سرير في حجرته،ليقول له الحق بالخادمة تريد ان تهرب.

و ما ان السمع الاب كلام ابنه حتى فزع الى الشارع ليلحق بالخادمة،فوجدها تترجلامامه محاولة الفرار من البيت.

و ما لبث ان انكشف المقلب بتعالي صيحات الشاب بالضحك ،وتفاجأ الأب بصديق لأبنه متنكر في زي نسائي،كشفه عن نفسه على اثر مطاردة ابو صديقه له.

