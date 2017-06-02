يمنيون يطالبون بوضع الحرس الثوري الإيراني والحوثيين على قائمة " الإرهاب " - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

طالبت بيانات ورسائل موجهة من 26 شخصية سياسية واجتماعية وأكاديمية وإعلامية يمنية، اليوم الخميس، جهات دولية بتصنيف الحرس الثوري للنظام الإيراني والميليشيات الحوثية في قائمة الإرهاب الدولية.

وأكد الموقعون على تلك الرسائل والبيانات، باسم ” يمنيون ضد الانقلاب ” ، أن اليمن يعيش في حرب ضارية بعد ما احتل المتمردون الحوثيون عام 2014 العاصمة صنعاء نزولاً عند رغبة النظام الإيراني، ومنذ ذلك الوقت قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء على يد ميليشيات الحوثي وتشرد ملايين آخرين فيما يعيش الآخرون في أسوأ ظروف معيشية وهناك آلاف الأسرى في سجون ومعتقلات الانقلابيين.

تابع البيان، أن النظام الإيراني صال وجال لعقود من الزمن في ظل استغلال السياسة الغربية المتهاونة معه ليتدخل في شؤون عدد من دول الشرق الأوسط منها العراق وسوريا ولبنان و اليمن ويفرض عليهم الدمار والحروب الطائفية والقتل.

وخاطبت الشخصيات تلك الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية ودول المنطقة والأمم المتحدة ببذل كل الجهد لإزاحة الحاجز الرئيس أمام السلام ويقصدون بذلك النظام الإيراني والحرس الثوري.