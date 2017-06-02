الجابر يُنفي الاستغناء عن " كبار " الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

نفى سامي الجابر، المدير الفني لفريق الشباب، ما تردد بخصوص رغبته في الاستغناء عن أصحاب الخبرات مثل حسن معاذ وعبدالله ألاسطا وأحمد عطيف.

وكتب الجابر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، جاء فيها :” يتم تداول رغبتي بالاستغناء على لاعبي الخبرة بالفريق كحسن معاذ و الاسطا وقائد الفريق احمد عطيف وهذه الاخبار غير صحيحة أبداً “.

وتابع :” والحقيقة أنني لا يمكن أن تكون مثل هذه القرارات مرحباً بها من قبلي خصوصاً وأن جميع لاعبي الخبرة خلال الموسم المنصرم كانوا خير عون لي “.

وأضاف :” فرغم ما مر بالفريق من مصاعب إلا أنهم جميعهم أثبتوا الحرص على الدفاع عن شعار الفريق وقدموا كل ما لديهم بغض النظر عن الظروف القاهرة “.

وأكمل :” كما أن تفريغ الفريق من لاعبي الخبرة و نجومه لا يعتبر قراراً حكيماً لأي فريق يمر بظروف اعتيادية فكيف والفريق الشبابي بحاجة لجميع عناصره “.

وأتم :” الفريق بحاجة لتدعيمه بالمزيد من العناصر المحلية والأجنبية لا بالتفريط بإي نجم قادر على العطاء ويرغب بالبقاء “.