بالوثائق.. تسريب كشف حساب الشيخ القرضاوي يكشف عن ثروته الهائلة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الأجتماعي وثائق قيل انها من هجوم للدكتور سعود بن ناصر آل ثاني عضو الأسرة الحاكمة فى قطر، على سياسات أمير قطر تجاه الدول العربية ، وتكشف الثروة الهائلة للقرضاوي.

وقال الدكتور سعود بن ناصر آل ثاني في الخطاب الذي نشره على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” : بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب القطري، فإنني أتقدم بأسمى آيات الاعتذار إلى شعوب مصر والإمارات، والسعودية والبحرين عما بدر من النظام القطري “، مضيفًا أنه عُرض عليه الانخراط في هذا الأمر إلا أنه رفض ذلك.

إلى ذلك نشر عضو الأسرة الحاكمة فى قطر ،حسب ذات المصادر ،كشف حساب الشيخ القرضاوي قائلاً في تغريدة له: ” هل عجزت قطر عن إنجاب علماء دين حتي تستورد القرضاوي، الذي يبلغ رصيده فى مصرف ربوي 193 مليون ريال قطري “.