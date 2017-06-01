«أودي» تعلن تزويد سياراتها بجهاز للتلاعب بنتائج اختبارات العوادم - صحيفة صدى الالكترونية

أعلن وزير النقل الألماني ” ألكسندر دوبرندت ” ، أن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية ” أودي ” زودت سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل ” سولار ” ببرنامج كمبيوتر معقد للتلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم، بحيث تكون كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات أقل من الكميات المنبعثة أثناء السير.

يذكر أن ” أودي ” إحدى شركات مجموعة ” فولكس فاجن ” الألمانية التي اعترفت في سبتمبر 2015 في الولايات المتحدة باستخدام برنامج كمبيوتر للتلاعب بنتائج اختبارات العوادم.