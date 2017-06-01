عباس يشيد بقرار عدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن ” قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم نقل السفارة الأمريكية، خطوة إيجابية هامة ستعزز فرص تحقيق السلام “.

وأكد أبو ردينة، ” أن هذا القرار يؤكد على جدية الإدارة الأمريكية في مساعيها نحو السلام، وبناء جسور الثقة، خاصة بعد قمة الرياض الناجحة ولقاءات الرئيس محمود عباس مع الرئيس ترامب “.