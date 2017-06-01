عباس يشيد بقرار عدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس - صحيفة صدى الالكترونية

عباس يشيد بقرار عدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن ” قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم نقل السفارة الأمريكية، خطوة إيجابية هامة ستعزز فرص تحقيق السلام “.
وأكد أبو ردينة، ” أن هذا القرار يؤكد على جدية الإدارة الأمريكية في مساعيها نحو السلام، وبناء جسور الثقة، خاصة بعد قمة الرياض الناجحة ولقاءات الرئيس محمود عباس مع الرئيس ترامب “.
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