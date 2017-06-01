ريال مدريد يختتم استعدادات لمواجهة يوفنتوس في دوري الابطال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اختتم نادي ريال مدريد الاسباني استعداداته تحت قيادة المدير الفني ، الفرنسي زين الدين زيدان،لخوض نهائي دوري الأبطال السبت المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي .

وغاب الثنائي البرتغالي بيبي وفابيو كوينتراو عن تدريب الفريق الاخير الذي خاضه اليوم بداعي الاصابة.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع لاعبي الفريق الملكي بالإضافة إلى لاعب وسط الفريق الرديف إنزو زيدان الذي كان قد شارك أيضا في تدريب الأربعاء.

وركز زيدان خلال تدريب اليوم على تدريبات الاستحواذ على الكرة والضغط على الخصم والتصويب على المرمى فضلاً عن العديد من الجمل التكتيكية التي ينوي المدرب تطبيقها خلال المباراة.