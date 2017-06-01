بالصور.. الكشف عن أكبر طائرة في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

كاليفورنيا(صدى):

خرجت طائرة ” ستراتولونش ” أكبر طائرة في العالم والتي تمتلك جناحين أطول من ملعب كرة قدم كامل، من مرأبها للعيان لأول مرة في مطار ” موجاف ” في كاليفورنيا، يوم الأربعاء، لإجراء اختبارات الوقود.

ويرجع تصميم الطائرة العملاقة لإطلاق الصواريخ إلى المدار الفضائي من ارتفاع حوالي 30 ألف قدم (9144 مترًا)، وتتمتع الطائرة بجناحين يبلغ طولهما معًا 385 قدمًا (117 مترًا) بينما يبلغ طول الجسم الرئيسي 238 قدمًا وارتفاع الذيل 50 قدمًا.

يذكر أن الطائرة تستخدم ستة محركات من طراز ” بوينج 747 ” من إنتاج ” برات آند ويتني ” ، ولديها قدرة على استيعاب حمولة يبلغ وزنها حتى 550 ألف رطل (250 ألف كيلوجرام).

