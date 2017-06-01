⁠⁠⁠⁠⁠" المطلق " لطلبة العلم: لا تحذروا الناس من برامج الإسكان في البنوك - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طالب عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، طلبة العلم إلى ألا يكونوا عائقًا أمام الناس للاستفادة من منتجات وزارة الإسكان في البنوك والمؤسسات التحويلية.

وقال ” المطلق ” في برنامج فتاوى على القناة الأولى: لا ينبغي لكم تحذير الناس من برامج ومشاريع الإسكان في البنوك فهي نافعة وفيها خير.

وتابع: يجب على طلبة العلم الذين لم يدرسوا هذه المسائل ألا يحذروا الناس من هذه البرامج النافعة لأن فيها خيرا وتمثل تأميناً لمستقبل الكثيرين ولأسرهم.