إدارة القادسية تترقب قرار التكليف للكشف عن هوية مدرب الفريق القادم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر قدساوية أن الادارة برئاسة معدي الهاجري اتفقت مع التونسي ناصيف البياوي للقيادة الفريق في الموسم القادم.

وأضافت المصادر ان ادارة الهاجري منحت البياوي الصلاحيات للبحث عن لاعبين أجانب ومحليين، و يعكف حالياً على متابعه مباريات الفريق للموسم الماضي لدراسة احتياجاته.

و تنتظر الإدارة القدساوية قرار الهيئة العامة للرياضة بشأن اعتماد تكليفها لموسم واحد فقط أو فتح باب الترشح لمنصب الرئيس وعضوية مجلس الإدارة،للإعلان عن تفاصيل تعاقدها مع المدرب التونسي.