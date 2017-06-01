" سعود الطبية " تغلق الطوارئ بسبب مقيم مصاب بـ " كورونا " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أغلقت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الخميس، قسم الطوارئ جزئيًّا؛ وذلك بعد تسجيل إصابة مقيم بفيروس كورونا.

جاء الإغلاق كإجراء وقائي فقط؛ حيث تم نقل المصاب إلى قسم العزل في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، وقد تم أخذ عينات من جميع الملاصقين له، سواء من المرضى أو المرافقين أو الكادر الطبي والتمريضي.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية فتحت خطًّا مباشرًا مع مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة؛ وذلك للتشاور والتنسيق معها في حالة حدوث أي جديد.