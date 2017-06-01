غدًا.. الصلاة على المهندس عبدالعزيز العتيبي قتيل مدارس المملكه - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

يؤدي المصلين بعد صلاة الجمعة غدا الصلاة على المهندس عبدالعزيز بن فيحان بن سمير العتيبي مدير عمليات التشغيل بشركة جميز الذي قتله زميله المعلم المفصول عراقي الجنسية غدرا بسلاح رشاش يوم أمس في مقر عملة بمدارس المملكة بحي الربيع شمال العاصمة الرياض .

واكد والد القتيل الشيخ فيحان العتيبي ان مايخفف من مصابهم الجلل هو ما سمعه من زملاء الفقيد من الثناء على الفقيد وحسن تعامله مع الموظفين وانه ساهم بشكل كبير في رفع رواتب الموظفين نظير ما يقومون به من جهود لخدمة المنشأة مشيرا الي ان زملاءه قالوا اننا فقدنا اخا وليس مديرا فلم يبدر منه طوال عمله لثلاث سنوات الا كل خيرا وكان دائما مبتسما ويسعى لخدمة الجميع بدءا من اصفر موظف الي أكبر موظف ولم يصدر منه ما يعكر على الموظفين.

وقال العتيبي ان الفقيد مشهود له بدماثه الخلق وطيب المعشر مع أبناء عمومته وزملاء العمل ويحب الخير لكل .

وبين والد الفقيد ثقته برجال الأمن للوصول للجاني وتقديمه ليد العدالة وتطبيق الانظمة والاحكام الشرعية بحقه وحق من سهل له وصول السلاح الرشاش الذي قتل به ابننا ووكيل المدرسة.

من جانبه اكد شقيق الفقيد فهد بن فيحان العتيبي ان شقيقه – رحمه الله – يبلغ من العمر 38 عاما متزوج وله من الاطفال 4 بنات ، خريج جامعة الملك سعود هندسية كهربائية بتوفق ثم ابتعث لامريكا وحصل على درجة الماجستير في الادارة وابتعث ايضا لاستراليا وحصل على الماجستير في الهندسة الكهربائية وكان يرغب مواصلة دراسته للدكتوراة لكن والدي – رحمه الله – طلب منه عدم الدراسة بحجة انه حصل على درجتين ما جستير ويجيد اللغة الانحليزية بحرفية عالية وانه آن الآوان ان يستقر ويكون بالقرب من الوالدين وتم توزيفة بشركة (جميز) التي تساهم في تطوير التعليم بمدارس المملكة مقر عمله بحي الربيع شمال العاصمة الرياض .