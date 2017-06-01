التعليم تتوقع قبول 197 ألف طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس للعام الدراسي القادم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير لوزارة التعليم أن إجمالي الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم في مرحلة البكالوريوس للعام الدراسي القادم سيتجاوز سقف 197 ألف طالب وطالبة، وفي الدبلوم المتوسط من المتوقع أن يصل الإجمالي إلى 21,885 طالب وطالبة.

وقالت الوزارة في تقريرها أن الجامعات الحكومية ستبلغ طاقتها الاستيعابية من خريجي الثانوية للعام الدراسي 1439/1438هـ 219,280 طالب وطالبة.

وجاء في التقرير أن نسبة توزيع خريجي الثانوية السعوديين لهذا العام حسب المقاعد المتوفرة في مؤسسات التعليم بعد الثانوي 55% لمرحلة البكالوريوس، 19% للكليات التقنية، و11% للكليات التقنية العالمية ، و6% لكليات المجتمع ،و2% لمعاهد الشركات الاستراتيجية ويتوجه البقية ونسبتهم 7% إلى جهات أخرى تشمل التعليم الأهلي وكليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعهد الإدارة العامة وبرنامج الابتعاث أو إلى سوق العمل مباشرة، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي السعوديين المتوقع تخرجهم من الثانوية لهذا العام 360,007 طالب وطالبة، منهم 183,114 طالبا، و176,963 طالبة.