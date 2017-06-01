قوات الوفاق تسقط " مفتي قطر " بليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

داهمت قوات تابعة لحكومة ” الوفاق الليبية ” ، ما يسمى بـ ” دار الإفتاء ” التابعة للمفتي المتطرف الصادق الغرياني الموالي لقطر، كما صادرت محتويات الدار، التى يصفها الليبيون بـ ” دار الفتنة ” ، إثر سلسلة فتاوى ” تحرض على العنف ضد الجيش الوطني والسياسيين الليبيين ” .

وبينما يتهم ” الغرياني ” بتلقي دعم قطري (مالي، وسياسي)، فقد كان من أفتي (بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011) بخروج المظاهرات في المدن الليبية، مطالبًا بالوقوف ضد القوات الليبية، قبل أن يتم تفصيل نص تشريعي مخصوص أتى بـ”الغرياني” مفتيًا لليبيا، رغم اعتراضات واسعة ضد القانون.

وأثار القانون الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت (فبراير 2012)، بإنشاء دار الإفتاء أثار جدلًا حول مدى قانونيته، لاسيما أنه منح صلاحيات واسعة وحصانة قضائية لـ”الغرياني” رغم أنه مفت مؤقت، منها عدم جواز مناقشة فتاواه، أو التعليق عليها في وسائل الإعلام.