«الهلال» ينهي 33 قضية محلية ودولية تتعلق بشؤون الاحتراف - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال -حتّى الآن- ثلاثة وثلاثون قضية محلية ودولية تتعلق جميعها بشؤون الاحتراف؛ وذلك بقيمة (77.018.686 ريال).

وأوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة القانونية الأستاذ ثامر الجاسر، ومدير الاحتراف الأستاذ تركي المسند أنّ (25) قضية من القضايا التي أنهاها النادي تعتبر قضايا دولية بلغت قيمتها (63.675.186 ريال) فيما أغلق النادي ثماني قضايا محلية؛ بقيمة (13.343.500 ريال)، مشيرا إلى أن القضايا التي أنهاها النادي جميعها في مراحلها الأولى من مسارها القانوني.

وأضاف : ” يحرص مجلس الإدارة على إغلاق كافة القضايا في مراحلها الأولية؛ لمعرفته بأهمية إنهاءها مبكرًا؛ تفاديًا لتدخل لجنة الانضباط، وامتدادًا لسعيه الكبير؛ بعدم تحميل النادي مصاريف إضافية ناتجة عن فوائد يفرضها الاتحاد الدولي بنسبة (5%)، التي يسببها تأخير التسوية ” .

وأضاف ” المسند ” :” يتابع مجلس الإدارة باستمرار؛ وبإشراف مباشر من صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة مع إدارة الاحتراف بالنادي، والإدارة القانونية بالنادي كافة الملفات، وبدورنا نقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك أطراف النزاع ” .

وأوضح عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي الأستاذ ثامر الطاسان أنّ صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة تكفّل بـ 32% من مبالغ القضايا، فيما تم سداد ما نسبته 30‎% من خلال مداخيل النادي، ودعم أعضاء الشرف، بينما أنهت خزينة النادي 38 ٪‏ من مبالغ القضايا، من خلال القرض البنكي الذي طلبه مجلس الإدارة في وقت سابق.

وتبقى على النادي قضية واحدة دولية، ذات نزاع تعاقدي مع ثلاثة أطراف، كسبها الهلال جزئيًا بالقرار الأولي، ويسعى للاستئناف؛ لنقض القرار بشكل كامل، وقضية أخرى على مستوى الاتحاد السعودي؛ في طريقها للتسوية النهائية خلال الفترة القريبة المقبلة.