الخطوط السعودية تنهي استعداداتها لتشغيل خطي «المدينة المنورة - القصيم» من وإلى الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أكد مدير فرع الخطوط العربية السعودية بالطائف محمد الشمراني أن محطة الطائف أكملت استعداداتها لتشغيل خطي المدينة المنورة والقصيم من وإلى محطة الطائف.

وأوضح الشمراني أن هذه الرحلات وغيرها خلال موسم الصيف، سيبدآن إن شاء الله تشغيل رحلات المدينة المنورة والقصيم ابتداء من الثامن عشر من يونيو الحالي، وذلك بواقع رحلتين للمدينة المنورة يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع من الطائف والعودة، ورحلتين أسبوعيا والعودة من الطائف القصيم يومي الأحد والثلاثاء.

وأشاد الشمراني بدعم مدير مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اللا محدود لفرع السعودية بالطائف، متمنياً أن يسهما خطا المدينة المنورة والقصيم، في تطوير حركة السفر الداخلي، وصولاً إلى تلبية رغبات ضيوفها الكرام.