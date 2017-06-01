رئيس الجمهورية التونسي يلتقي وفدًا عن حزب آفاق - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

التقى رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وفدا عن حزب آفاق تونس، يتقدمه رئيس الحزب ياسين إبراهيم، في إطار مجموعة اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع ممثّلي الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، لدعم مجهودات الدولة في حربها ضد الفساد.

وقال ياسين إبراهيم رئيس الحزب -وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية التونسية -، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء، على المساندة الكاملة لحزب آفاق تونس لمجهودات الدولة في مواجهة الفساد، وضرورة أن تشمل هذه الحرب كافة القطاعات، مع الحرص على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، لتمكين الجهاز القضائي من أداء مهامه في أحسن الظروف، والإسراع بالبت في قضايا الفساد.