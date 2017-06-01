السودان يشيد بالدعم المقدم له من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أشاد وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان، بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لبلاده خاصة في المجالات التنموية والفنية؛ مما كان له الأثر الفاعل في إحداث التنمية المستدامة في العاصمة والولايات .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالخرطوم، بالمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، الدكتور سلفا شاندران، بحضور وزيرة الدولة السودانية للتعاون الدولي الدكتورة سمية.

وثمن سليمان، الدعم المقدر من البرنامج للسودان خلال الفترة السابقة لدعم جهود التنمية بالبلاد، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالتنسيق الكامل من أجل استقطاب الموارد لأغراض التنمية والإعمار.

من جانبها أكدت سمية أن وزارة التعاون الدولي يقع على عاتقها العديد من المهام ذات الطابع التنموي، كاشفة أن الوزارة سوف تكثف لقاءاتها مع كل الجهات، بجانب مخاطبة البعثات، من أجل استقطاب العون لمواجهة احتياجات التنمية في المرحلة القادمة وفق الأولويات.

بدوره، استعرض شاندران، الجهود التي قام به البرنامج في السودان في السابق، باعتبارهم ضمن المنظومة الأممية، مشيرا إلى العلاقات التشاورية والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي كنظير وطني لوكالات الأمم المتحدة في السودان.

وقال شاندران إنه تم توقيع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية للفترة 2018 – 2021 (UNDAF) في أبريل 2017، كإطار يحكم العلاقة بين السودان، ومنظمات وهيئات وبرامج الأمم المتحدة العاملة فيه، لافتا إلى إعداد وثيقة البرنامج القطري المشترك بين حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بغية إجازتها في سبتمبر القادم من قبل المنظمة الدولية في نيويورك.