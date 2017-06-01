بالصور.. إحباط تهريب كمية من الكبتاجون في حافلتين بجمرك حالة عمار - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أحبط جمرك حالة عمار، محاولتين لتهريب كمية من حبوب “ الكبتاجون ” المحظورة مُخبأة داخل مركبة خاصة، والأخرى كانت في حافلة تحمل عددًا من الركاب لأداء مناسك العمرة.

وأضح مدير عام جمرك حالة عمار، خالد الرميح،أنه أثناء أداء المراقب الجمركي مهام عمله قدمت حافلة تحمل عددًا من الركاب لأداء مناسك العمرة وعند القيام بالإجراءات الجمركية للأمتعة عُثر على كمية بلغت 77.075 حبة من حبوب “ الكبتاجون ” المحظورة كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل مُعلبات مواد غذائية في محاولة لاستغلال التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن ولكن يقظة رجال الجمارك كانت لهم بالمرصاد.

وأضاف الرميح أن المحاولة الثانية كانت لإحدى المركبات القادمة للمملكة والتي عُثر بداخلها على كمية من حبوب “ الكبتاجون ” المحظورة بلغت 51.237 حبة، كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية بتجويف “ طبلون ” المركبة معدّة لغرض التهريب.

