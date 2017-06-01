الخدمة المدنية تدعو الخريجين للتقدم على شغل (271) وظيفة هندسية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة ، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 3/9/1438هـ.

أولاً : إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان :

بلغ إجمالي عدد الوظائف الهندسية التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان (271) وظيفة وهي على النحو التالي :

ثانياً : مواعيد تقديم الطلبات :



ثالثاً : آلية التقديم من قبل المتقدمين:

1. الدخول على نظام جدارة والتأكد من صحة توثيق بياناته وتقديم اعتراض في حال تبين له عدم صحتها، وفي حال ان البيانات صحيحة عليه الرجوع للصفحة الرئيسية لنظام جدارة والضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، علما بأن ذلك يعتبر موافقة على صحة بياناته وستتم المفاضلة بموجبها ، وفي حالة وجود أي خطأ يلغى الترشيح لأنه بني على معلومات خاطئة .

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها .

4. على كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون أرفاق ملخص الطلب والذي يجب ان يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة .

رابعاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1. خريجي الدرجة الجامعية في التخصصات الهندسية المطلوبة.

2. خريجي درجة الماجستير في التخصصات الهندسية المطلوبة.

3. خريجي درجة الدكتوراه في التخصصات الهندسية المطلوبة.

4. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5. يشترط أن يكون سبق له حضورالاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.

6. الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة ثانياً لن يتاح لهم الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

7. تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة ولن يتاح إضافة أي رغبات مكانية لا يتوفر وظائف معلنة فيها .

8. المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، ذلك يعني عدم رغبتهم في الدخول للإعلان والمفاضلة على الوظائف المعلنة ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب المتقدم من الإعلان نهائياً .

خامساً : إيضاحات عــامــة :

1. هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال ( الأسئلة الأكثر شيوعاً ، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة ) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح .

2. البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على نموذج جدارة مسئوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3. على كل متقدم قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

4. الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل المتقدم إلى جانب عناصر المفاضلة ( المؤهل , المعدل التراكمي ، أقدمية التخرج ، درجة الاختبار “للوظائف التي تتطلب الاختبار”) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه ، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

5. سيتم إعلان أسماء المرشحين عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت مع التأكيد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية : www.mcs.gov.sa

6. على من يتم إعلان اسماؤهم اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين ومن لا يراجع أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف.

7. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الجهة الحكومية التي تتبع لها الوظيفة.

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أنه في حالة عدم اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية التي تجريها الجهة الحكومية سوف يلغى ترشيحه وعليه التقدم على الاعلان القادم بإذن الله، ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها في الملف المرفق أدناه:

الوظائف الهندسية لإعلان 6-9-1438