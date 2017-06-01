«مرافق» تخضع لعملية اكتتاب عام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت شبكة “ بلومبيرج ” الأميركية، أن شركة “ مرافق ” المسؤولة عن إمداد المياه والكهرباء في الجبيل، ستخضع لعملية خصخصة تهدف لبيع جزء من أسهمها للتداول العالمي، مشيرة إلى أن الاكتتاب العام على نسبة الأسهم غير محددة حتى الآن و لن يتم قبل حلول عام 2019.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الشركة ستبحث تعيين مستشارين ماليين للعمل على خطط الاستحواذ الخاصة بمحطات توليد الكهرباء في المملكة، مضيفين أن نفس المستشار قد يتم الاستعانة به لإعداد خطط الاكتتاب العام.

وقالت، نقلًا عن مجموعة مصادر قريبة الصلة من مراكز اتخاذ القرار، أن “ مرافق ” سيتم إدراجها على قوائم سوق المال في المملكة تداول.