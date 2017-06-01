ناصر بن داوود يكشف عن 3 أسباب لتوطين وظيفة " مضيفة الطيران " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اقترح الدكتور ناصر بن داوود، القاضي وعضو مجلس الشورى سابقا، توطين وظيفة ” مضيفة الطيران ” لدى الخطوط السعودية بحيث يرافق كل مضيفة زوجها.

وأضاف بن داوود في تصريحات صحفية، أن المضيفات في الخطوط السعودية لا يزدن على الألف، ومن المقدور عليه توفير ألف زوج للعمل في خدمات الضيافة السعودية في الطيران الداخلي ثم الدولي بالتدريج مع مراعاة الضوابط التي تحددها المؤسسة الشرعية الرسمية في البلاد، مشيرا إلى أن هناك 3 أسباب لطلبه، أولها عدم جعل هذا القطاع حكراً على الوافدين، وتأمين فرصة عمل مناسبة، وأن يرى ضيوف الخطوط السعودية الزوجين في مجال الضيافة الجوية، باللباس السعودي المحتشم والخدمة المحترمة.

ووصف عضو مجلس الشورى سابقا برامج الإفتاء في كل شيء على الهواء بـ ” المسخرة ” ، وقال إن هذا لا يخص الفتاوى الشرعية فقط، بل برامج تفسير الرؤى، وبرامج الوعظ والإرشاد الشعبي لبعض المتحمسين والتائبين الذين يلجأون إلى الاستظراف والتنكيت في مشاركاته، مطالبا بأن تكون هذه البرامج مسجلة ومدروسة ومحضرا لها تحضيراً لائقاً ومختصرة بحسب حال السائل.