بالصور.. " تعديات أملج " تستعيد 10 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

استردت لجنة التعديات بمحافظة أملج، أمس، عشرة آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية المعتدي عليها، بمخطط 76 الواقع شمال المحافظة، مؤكدة أن أعمال الإزالة التي تمّت بحضور أعضاء اللجنة، شملت أحواشاً وغرفاً وعقوماً ترابية، وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة.

وقالت اللجنة إنها لن تتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات، ومواصلتها أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة.

