بالصور.. وليد .. معجزة قرآنية حيرت معلمي حلقات القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

( ماشاء الله تبارك الله ) هي أول الكلمات التي تقولها عندما تلتقي وليد محمد خليل الرحمن – 10 أعوام – احد طلاب مجمع الهادي القرآني الصباحي لغير الناطقين بالعربية التابع لجمعية خيركم بجدة ، فهذا الطفل هو معجزة قرآنية حيرت كل من شاهده او سمع بقصته.

يقول مدير مجمع الهادي الشيخ محمد شفيع عبدالحكيم : انضم وليد – بنغلاديشي الجنسية – الى حلقات المجمع قبل 3 أعوام وكان ملتزماً بالحفظ وبالحضور ومتميزاً في سرعة حفظ الآيات ، وفي أحد الأيام اكتشف معلمه ولي الرحمن خان مقدرته على حفظ الآيات بأرقامها واحزابها واجزائها بل ورقم الصفحة ولديه المقدرة على ان يقرأ الآيات غيباً بمجرد ان تقول له رقم الآية.

ويضيف : وليس ذلك وحسب بل أن لدى وليد المقدرة على أن يقرأ سور القرآن تصاعديا وتنازليا ، مثال ذلك ان يبدأ التلاوة من آخر السورة وينتهي في أولها دون خطأ وكأنه حاسوب قرآني وهذه المنة من الله عز وجل عليه.

وذكر عبدالحكيم أن وليد دخل اختبارات كامل القرآن وحصل على تقدير ممتاز وقد حفظ خلال فترة وجيزة أكثر من 500 حديث مع السند وهو مشروع عالم اسلامي بمشيئة الله.

من جهته قال الطفل المعجزة وليد أنه يحب الاستماع الى امام الحرم الشيخ عبدالرحمن السديس و يحلم أن يكمل مسيرته القرآنية بحفظ التفسير والحصول على اجازة في القراءات وانه وجد بركة حفظ القرآن في حياته مقدما شكره لوالديه ولمعلمه ولحلقات القرآن التي جعلته متفوقاُ ونمت لدية القدرة على الحفظ ، وقد نال العام الماضي لقب اصغر حفاظ مجمع الهادي.

يذكر أن مجمع الهادي هو أحد 36 مجمعاً قرآنياً صباحياً لتدريس غير الناطقين بالعربية تابع لجمعية خيركم وتضم هذه المجمعات 1500 طالب من ابناء الجاليات ( الباكستانية ، البرماوية ، الهندية ، التشادية ، التركية ، الأفغانية ، البنغالية ، الصومالية ) ويقوم بتدرسيهم 133 معلم ممن يجيدون لغاتهم وحاصلين على دورات الجمعية في تعليم القرآن.