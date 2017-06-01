الجوازات: أكثر من خمسة ملايين قدموا لأداء العمرة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قام مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد الجعيد بزيارة تفقدية لصالات العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث كان في استقباله مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن الحربي ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان اليوسف.

هذه الزيارات التفقدية لصالات العمرة تأتي بناءً على التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ” حفظه الله ” وإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى للاطمئنان على سير العمل والوقوف علىإنهاء إجراءات المعتمرين وتوفير سبل الراحة لهم ، والتأكيد على ضرورة وأهمية تسريع وتيرة العمل وبذل كافة الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوفالرحمن .

ودعا اللواء خالد الجعيد جميع ضيوف الرحمن القادمين للعمرة إلى التقيد بمواعيد رحلاتهم وعدم التأخر عن المغادرة أو البقاء بعد انتهاء المدة المحددة لتفادي العقوبة المترتبة على التأخر بعدانتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة لهم والتي تصل غرامتها المالية إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر مع الترحيل ، مشيراً إلى أن التعليمات لا تجيز للقادم لأداء العمرة أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له ، كما يحظر عليه العمل أو التنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك في أثناء صلاحية التأشيرة.

كما حث اللواء الجعيد المواطنين والمقيمين بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية حتى لا يعرضواأنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات .



اللواء الجعيد التقى خلال الزيارة بعدد من مسئولي إدارات المطار وتمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الجولة اجتمع اللواء الجعيد مع كافة ضباط وأفراد وموظفيجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال الجوازات وحثهم على مضاعفتها لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن إحصائية أعداد المعتمرين القادمين اعتباراً من تاريخ 1/1/1438هـ حتى 3/9/1438هـ قد بلغت ( 5712372) معتمراً فيما تم إنهاء إجراءات مغادرة ( 5245704 ) معتمراً عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية .