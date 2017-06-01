«إحسان إنسان» توقع اتفاقية تعاون مع لجنة أعمال ذوي الإعاقة بالغرفة التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

وقّع فريق إحسان إنسان أمس الأربعاء اتفاقية تعاون مع لجنة أعمال ذوي الإعاقة بالغرفة التجارية بالرياض ضمن مبادراتها التطوعية لخدمة فئة الصم وضعاف السمع في المملكة، والذي يبلغون المليون أصم وضعيف سمع، وتأتي هذه المبادرة لتأهيل الراغبين من الصم وضعاف السمع لسوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة لتوظيفهم بعد تأهيلهم والإشراف والمتابعة بعد توظيفهم.

وتأتي هذه الاتفاقية مع لجنة أعمال ذوي الإعاقة بغرفة الرياض لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في محور الاقتصاد المزدهر لأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص وخفض معدل البطالة في المملكة، وما أشارت الرؤية إليه من السعي لرفع مساهمة القطاع الخاص في خفض معدل البطالة من 11.6% الى 7% ومن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% الى 30% .

وصرح الأستاذ يعقوب الزير ” رئيس فريق إحسان إنسان ” بأن مثل هذه المبادرات تساعد بشكل كبير في تعزيز الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمعنا حيث يفوقون المليون أصم في المملكة، حيث تهدف مبادرة (توظيفهم) إلى حصر العدد الفعلي للصم وضعاف السمع ومعرفة شدة الضعف ومعرفة المؤهلين والراغبين في العمل منهم، والتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير الوظائف للمؤهلين والراغبين في العمل من الصم وضعاف السمع. من خلال التنسيق مع الشركات الوطنية والأجنبية لتوظيف الصم وضعاف السمع، وتوفير الحلول التقنية التي تساهم في زيادة تفعيل دور الصم وضعاف السمع في سوق العمل.

وأشار يعقوب الزير إلى أن توفير منصة الكترونية للمشاركين من الصم وضعاف السمع للتواصل مباشرة مع أصحاب العمل أمر ضروري وهو ما نعمل عليه في فريق احسان إنسان، لمساعدة الصم وضعاف السمع في التعامل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وغيرها دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

الجدير بالذكر أن مبادرة إحسان إنسان تأتي ضمن المبادرات التي تخفف من معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي والمهني، وتخفف من صعوبات التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها.