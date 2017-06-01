بالفيديو.. العبادي يتعرض لموقف طريف داخل مسجد بالمدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قال الفنان الدكتور عبادي الجوهر، إنه تعرض لموقف طريف أثناء تواجده في مسجد بالمدنية المنورة للصلاة.

وأضاف الجوهر خلال لقائه في برنامج ” هذا أنا ” ، المذاع على فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن أحد الأشخاص قال له عندما انتهى من الصلاة: هل أنت عبادي الجوهر، فرد عليه ” نعم ” ، فسأله ” إيش جايبك هنا ” .

وتابع: أنه رد عليه بالقول ” اللي جابني جابك ” ، فاعتذر الرجل وأخبره بأنه خانه التعبير فقط، لكنه لا يقصد شيئا لكنه لم يكن يتخيل أن يجده بجانبه.

من جانبه قال الدكتور عبادي إن ارتباطه بأي مهنة لا يغير من سلوكه الديني، سواء كان فنانا أو محاميا أو طبيبا فهو شخص موحد بالله يحج ويعتمر ويصلي بالمسجد، مثل أي شخص.