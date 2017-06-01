شرطة الرياض تلقي القبض على سارقي الاستراحات والمحال التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على لصان تخصصا في سرقة الاستراحات والمحال التجارية .

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة الاستراحات والمحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها من ممتلكات وتم زرع مصادر سرية في أوساط المشبوهين.

وأشارت التحريات والدلائل إلى تورط شخصان العقد الثالث بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات جنوب وغرب العاصمة.

وأضاف أنه تم ضبطهم وبمواجهتهم وسماع أقوالهم أعترف بأرتكاب 8 حوادث سرقة تجاوزت قيمها الخمسين ألف ريال وجاءت أقوالهما مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض وتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحقهم.